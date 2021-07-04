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В Египте перенесли заседание по делу Ever Given

В Египте перенесли заседание по делу Ever Given Суд в Египте в третий раз перенес слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией - владельцем контейнеровоза Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через главную водную артерию страны.
Другие страны
4 июля 2021 г. 21:39
В Египте перенесли заседание по делу Ever Given

Суд в Египте в третий раз перенес слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией - владельцем контейнеровоза Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через главную водную артерию страны.

Как передает Report со ссылкой на местный информационный портал Al Youm As Sabi, заседание отложено до 11 июля.

Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам предоставил возможность обеим сторонам обсудить все оставшиеся спорные моменты и прийти к окончательному примирению после того, как они стали близки к подписанию финального соглашения. Как ожидается, итоговый документ будет подписан уже в ближайшие дни.

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