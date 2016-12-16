В Египте число погибших при взрыве в коптской церкви возросло до 26 человек

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрыва, прогремевшего 11 декабря в коптской церкви в центре Каира, достигло 26 человек.

Как передает Report, об этом сообщает официальное информагентство МЕНА со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Египта.

Согласно документу, в больнице от травм скончалась семидесятилетняя пострадавшая.

По данным медиков, на сегодняшний день в больницах также находятся 23 пострадавших при взрыве, в том числе три человека в тяжелом состоянии.

Ранее египетские власти сообщали о 25 погибших и 49 пострадавших.

Мощный взрыв прогремел в минувшее воскресенье в соборном комплексе в Аббасии в Каире, где расположено сразу несколько церквей, в том числе Кафедральный собор, где проводит службу коптский патриарх.