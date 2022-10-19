В Джакарте загорелся и рухнул купол Большой мечети

В результате масштабного пожара в столице Индонезии Джакарте обрушился купол Большой мечети Исламского центра в районе Коджа.

В результате масштабного пожара в столице Индонезии Джакарте обрушился купол Большой мечети Исламского центра в районе Коджа.

Как сообщает Report со ссылкой на Tribunnews, в момент обрушения купола мечети вокруг было много людей.

По предварительным данным, пожар начался в результате сварочных работ, которые проводились на куполе мечети.

В момент начала пожара в мечети могли находиться верующие.

Информации о пострадавших в результате ЧП пока нет. Пожарные в настоящее время ведут борьбу с огнем. К тушению пожара привлечены десятки силовиков.