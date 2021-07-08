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В порту Дубая на территории порта прогремел мощный взрыв

В порту Дубая на территории порта прогремел мощный взрыв Мощный взрыв прогремел в Дубаи на территории порта Джабаль-Али.
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8 июля 2021 г. 00:34
В порту Дубая на территории порта прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Дубаи на территории порта Джабаль-Али.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Агентство WAM сообщило, что взрыв прогремел в одном из контейнеров на торговом судне. "Силы гражданской обороны Дубая в настоящее время борются с огнем, который вспыхнул после взрыва одного из контейнеров на судне в порту Джабаль-Али", - приводит агентство заявление пресс-службы правительства эмирата Дубай.

Позднее стало известно, что пожар в порту Дубая локализован. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства эмирата. Как отмечается, суда, пришвартованные поблизости, не пострадали.

Взрыв был слышен во всем городе. В сети немедленно появилось много роликов с моментом взрыва, когда в темное небо засыпающего города вздымается яркий огненный шар. На кадрах из самого порта видно, как огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями. В тушении пожара был задействован катер.

Порт продолжает работать в обычном режиме. Причины произошедшего не известны.

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Версия на азербайджанском языке Dubaydakı limanda güclü partlayış olub - VİDEO

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