В порту Дубая на территории порта прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в Дубаи на территории порта Джабаль-Али.

Мощный взрыв прогремел в Дубаи на территории порта Джабаль-Али.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Агентство WAM сообщило, что взрыв прогремел в одном из контейнеров на торговом судне. "Силы гражданской обороны Дубая в настоящее время борются с огнем, который вспыхнул после взрыва одного из контейнеров на судне в порту Джабаль-Али", - приводит агентство заявление пресс-службы правительства эмирата Дубай.

Позднее стало известно, что пожар в порту Дубая локализован. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства эмирата. Как отмечается, суда, пришвартованные поблизости, не пострадали.

Взрыв был слышен во всем городе. В сети немедленно появилось много роликов с моментом взрыва, когда в темное небо засыпающего города вздымается яркий огненный шар. На кадрах из самого порта видно, как огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями. В тушении пожара был задействован катер.

Порт продолжает работать в обычном режиме. Причины произошедшего не известны.