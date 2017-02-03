В Дубае строительный кран упал на автомобили, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО

Дубай. 3 февраля. REPORT.AZ/ Один человек пострадал, три автомобиля сгорели в результате падения строительного крана в Дубае, передает Report.

На место происшествия прибыли представители гражданской обороны и полиции, автотранспорт перенаправляют по другим трассам.

Получивший травмы в результате инцидента человек доставлен в госпиталь. Падение крана произошло на шоссе шейха Зайда (Shaikh Zayed Road), ведущем в сторону Абу-Даби.

Отметим, что сегодня в Дубае объявлена штормовая погода, сила ветра достигает 60 километров в час.