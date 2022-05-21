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В ДР Конго от лихорадки Эбола умер четвертый пациент

В ДР Конго от лихорадки Эбола умер четвертый пациент Четвертая по счету смерть от лихорадки Эбола зафиксирована за последние 30 дней на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК).
Другие страны
21 мая 2022 г. 15:19

Четвертая по счету смерть от лихорадки Эбола зафиксирована за последние 30 дней на северо-западе Демократической Республики Конго (ДРК).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ДРК.

"Подросток 12 лет умер 20 мая от заболевания, вызванного вирусом Эбола (БВВЭ), - говорится в коммюнике, опубликованном на портале представительства. - Он проживал в районе Вангата города Мбандаке, который является административным центром провинции Экваториальная".

Официальное сообщение о первом случае заболевания лихорадкой Эбола в 2022 году на территории ДРК поступило во второй половине апреля. Заразившийся Эболой 31-летний мужчина был доставлен в больницу Мбандаке, где он умер 21 апреля. Состоявшая с ним в родстве женщина умерла от Эболы 26 апреля. Спустя десять дней от Эболы умер 48-летний мужчина.

Медицинские власти ДРК ведут плотный мониторинг более 300 человек, которые имели контакты с инфицированными вирусом Эбола. С конца апреля в провинции Экваториальная ведется вакцинация групп риска от Эболы, прививки получили более 800 человек.

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