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В ДР Конго боевики убили 17 мирных граждан

В ДР Конго боевики убили 17 мирных граждан По меньшей мере 17 человек убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).
Другие страны
3 августа 2021 г. 18:25
В ДР Конго боевики убили 17 мирных граждан

По меньшей мере 17 человек убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник конголезский новостной портал Aktuality со ссылкой на местные власти.

"Нападение было совершено 2 августа на поселок Зунгулука в округе Ируму провинции Итури, - заявил секретарь соседней общины Селестин Мбалангу. - Согласно предварительным оценкам, убиты 17 человек, включая двух детей".

В свою очередь официальный представитель вооруженных сил в Итури лейтенант Жюль Нгонго сообщил, что армейские части ведут преследование боевиков.

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