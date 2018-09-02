В Донбаcс прибыли военные США и Канады

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В зону боевых действий на юго-востоке Украины прибыли высокопоставленные военные из США и Канады. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель донецких сепаратистов Даниил Безсонов.

«Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населенного пункта Урзуф», — сказал он.

Безсонов подчеркнул, что, согласно данным разведки, прибывшие наемники и командиры будут принимать непосредственное участие в наступательной операции, которую готовят Вооруженные силы Украины (ВСУ).

30 августа министр армии (сухопутных войск) США Марк Эспер признал, что Пенгатон направлял своих военных специалистов на Украину.