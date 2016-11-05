В Дели закрыты более 1700 школ из-за сильного смога

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Более 1700 начальных муниципальных школ в Дели закрыты в субботу из-за смога.

Как сообщает Report со ссылкой на индийские СМИ, решение коснулось 1747 школ, в которых обучается почти 900 тыс. детей.

"Решение было принято в пятницу на заседании ввиду сильного загрязнения воздуха, с которым столкнулись жители Дели. Мы решили закрыть школы в субботу, поскольку наиболее сильный смог наблюдается в утренние часы", — заявил представитель одного из муниципалитетов Субхаш Арья.

Школы вновь откроются в понедельник, но при этом по своему усмотрению они могут принять иное решение.

Качество воздуха в последние дни в Дели оценивается на уровне "потенциально опасное", что главным образом связано с последствиями взрывов петард, фейерверков и хлопушек на индуистском празднике Дивали 29-30 октября.