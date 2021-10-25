В Дели выявлено более тысячи случаев заболевания денге

Более тысячи случаев заболевания денге выявлено в столице Индии за год.

Более тысячи случаев заболевания денге выявлено в столице Индии за год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, за последнюю неделю в Дели выявлено 238 случаев заболевания.

С начала этого года и по 23 октября в Дели отмечено 1006 случаев заболевания, при этом 665 из них были зарегистрированы в октябре. Наибольшее число смертей от лихорадки денге в Нью-Дели было зарегистрировано в 2015 году, когда вспышка заболевания унесла по меньшей мере 60 жизней.

В конце сентября власти Индии предупредили 11 штатов страны о возможности распространения лихорадки денге и в связи с этим начать раннее выявление случаев заболевания, создать телефоны доверия, а также проверить наличие необходимого запаса наборов для тестирования, инсектицидов и лекарств.

Ранее о случаях заболевания денге сообщали власти штатов Андхра-Прадеш, Гуджарат, Карнатака, Керала, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш, Махараштра, Одиша, Раджастан, Тамилнад и Телангана.