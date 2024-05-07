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Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность

Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность, армия по-прежнему будет комплектоваться на добровольной основе.
Другие страны
7 мая 2024 г. 14:47
Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность

Польша не намерена возвращать всеобщую воинскую повинность, армия по-прежнему будет комплектоваться на добровольной основе.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Polsat заявил начальник Генштаба польской армии генерал Веслав Кукула.

"Будут добровольцы. Проще всего вернуть обязательную военную службу, но сегодня мы не видим в этом необходимости", - сказал он.

По мнению генерала, следует "дать возможность [служить в армии] профессионалам, которые хотят совместить личную и профессиональную жизнь, свою карьеру именно с армейской службой".

Обязательный военный призыв в Польше был прекращен, но не отменен законодательно, в 1999 году. Численность польской армии, состоящей из добровольцев, в октябре 2023 года составляла 187 тыс. солдат и офицеров.

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Версия на английском языке Poland doesn't intend to return to compulsory military service

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