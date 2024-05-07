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Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария направили НАТО предложение о сотрудничестве

Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария направили НАТО предложение о сотрудничестве Группа из четырех нейтральных европейских государств в составе Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии в конце 2023 года направила в адрес Североатлантического альянса письмо с предложением о расширенном сотрудничестве.
Другие страны
7 мая 2024 г. 16:19
Австрия, Ирландия, Мальта и Швейцария направили НАТО предложение о сотрудничестве

Группа из четырех нейтральных европейских государств в составе Австрии, Ирландии, Мальты и Швейцарии в конце 2023 года направила в адрес Североатлантического альянса письмо с предложением о расширенном сотрудничестве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Die Presse со ссылкой на документ.

По данным издания, после вступления в НАТО Финляндии и Швеции указанные государства намерены позиционировать свою группу как WEP4 (четверка западноевропейских партнеров). В письме в адрес альянса страны неформального объединения называют себя "ближайшими партнерами блока в деле общих ценностей" и подчеркивают "растущую важность" своего партнерства с НАТО в текущий период. Они также упоминают рост нестабильности на Европейском континенте.

В письме государства WEP4 указывают на намерения расширить свое участие в военных маневрах НАТО, в том числе учениях по кризисному реагированию. Нейтральные страны хотели бы добиться "привилегированного доступа к документам и информации НАТО", нарастить обмен разведывательными данными, а также наладить взаимодействие с альянсом в сферах кибербезопасности, защиты объектов критической инфраструктуры и борьбы "с новыми подрывными технологиями".

В МИД Австрии сообщили изданию, что Вена планирует использовать формат WEP4, "чтобы привлечь внимание к своему вкладу и возможностям для европейской безопасности". При этом во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопрос вступления страны в НАТО на повестке дня не стоит.

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