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В Париже поддерживающие Палестину студенты Sciences Po перекрыли вход в институт

В Париже поддерживающие Палестину студенты Sciences Po перекрыли вход в институт Студенты парижского Института политических исследований Sciences Po, протестующие в поддержку Палестины, вновь заблокировали вход в учебное заведение.
Другие страны
7 мая 2024 г. 14:04
В Париже поддерживающие Палестину студенты Sciences Po перекрыли вход в институт

Студенты парижского Института политических исследований Sciences Po, протестующие в поддержку Палестины, вновь заблокировали вход в учебное заведение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, вход в историческое здание, расположенное в VII округе французской столицы, завален мусорными баками, уличной мебелью и велосипедами городского проката.

У баррикад находятся около 20 студентов, некоторые скрывают лица медицинскими масками. Недалеко от входа в вуз дежурят полицейские, однако пока они не вмешиваются в происходящее.

Занятия в университете завершились в пятницу, 3 мая, теперь у учащихся идет экзаменационная сессия. Как отмечает агентство, проход в вуз все еще возможен через один из боковых входов.

Манифестации студентов Sciences Po в поддержку Палестины и против сотрудничества с израильскими университетами проходят уже несколько недель. В пятницу полиция эвакуировала всех протестующих из здания вуза.

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Версия на английском языке Paris Sciences Po students block institute entrance in support of Palestine

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