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Летняя Олимпиада впервые пройдет на Ближнем Востоке

Летняя Олимпиада впервые пройдет на Ближнем Востоке Летняя Олимпиада в 2036 году пройдет в столице Катара Дохе.
Другие страны
29 мая 2024 г. 00:48
Летняя Олимпиада впервые пройдет на Ближнем Востоке

Летняя Олимпиада в 2036 году пройдет в столице Катара Дохе.

Как передает Report, об этом сообщает портал Relevo.

По информации источника, катарская сторона завершает переговоры с Международным олимпийским комитетом (МОК), все детали будут окончательно улажены в ближайшее время.

При этом официальное объявление должно состояться в 2026 году. Среди претендентов на эти игры также были Саудовская Аравия, Испания, Индонезия, Чили, Индия и Германия.

Стоит отметить, что Катар принимал чемпионат мира по футболу в 2022 году. Олимпиада впервые будет проходить на Ближнем Востоке.

МОК проводит неофициальную политику ротации континентов, назначая хозяев Олимпиад. В этом году Летние игры будет принимать Париж (Франция), в 2028 году - Лос-Анджелес (США), а в 2032 году - Брисбен (Австралия).

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