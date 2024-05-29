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NY Post: Трамп продал самолет из-за высоких судебных расходов

NY Post: Трамп продал самолет из-за высоких судебных расходов Бывший американский президент Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, продал один из своих самолетов из-за высоких расходов на суды.
Другие страны
29 мая 2024 г. 04:46
NY Post: Трамп продал самолет из-за высоких судебных расходов
Дональд Трамп

Бывший американский президент Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, продал один из своих самолетов из-за высоких расходов на суды.

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Post.

По ее сведениям, речь идет о самолете Cessna Citation X. Трамп часто пользовался им во время предвыборной кампании 2016 года. Его стоимость составляет $10 млн, его приобрел Мердад Моайеди - строительный магнат иранского происхождения и крупный донор Трампа.

Трамп является фигурантом сразу нескольких судебных дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов и подлоге финансовых документов. В конце апреля агентство Bloomberg со ссылкой на финансовую отчетность предвыборной кампании Трампа сообщало, что он может столкнуться с нехваткой средств на оплату услуг адвокатов.

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