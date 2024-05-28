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Совершивший покушение на премьера Словакии Фицо находится в психиатрическом отделении тюремной больницы

Совершивший покушение на премьера Словакии Фицо находится в психиатрическом отделении тюремной больницы Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, находится в психиатрическом отделении тюремной больницы в городе Тренчин (Запад Словакии).
Другие страны
28 мая 2024 г. 23:58
Совершивший покушение на премьера Словакии Фицо находится в психиатрическом отделении тюремной больницы

Юрай Цинтула, обвиняемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, находится в психиатрическом отделении тюремной больницы в городе Тренчин (Запад Словакии).

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Markiza.

Цинтула, согласно телеканалу, находится под круглосуточным наблюдением врачей. Его госпитализация в психиатрическое отделение была проведена несколько дней назад "по профилактическим причинам", и "неизвестно, какие он испытывает проблемы со здоровьем". Представители властей ситуацию не комментируют.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая в Гандлове на западе Словакии. Премьер получил несколько огнестрельных ранений и перенес ряд операций.

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