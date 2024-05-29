В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну для туристов из России

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну для туристов из России

Запрет на въезд в Норвегию для российских туристов вступил в силу 29 мая по распоряжению правительства страны, объявившего об этом шаге на прошлой неделе.