В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну для туристов из России

Запрет на въезд в Норвегию для российских туристов вступил в силу 29 мая по распоряжению правительства страны, объявившего об этом шаге на прошлой неделе.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны, включая Финляндию, теперь также невозможны.
Как ранее уточнили в норвежском правительстве, новые правила не будут распространяться на тех россиян, которые едут в Норвегию навестить близких родственников, на обладателей удостоверений приграничного жителя, студенческих и рабочих виз, а также видов на жительство в странах шенгенской зоны. Норвежские пограничники будут иметь право отказать во въезде в страну россиянам с многолетними туристическими визами, выданными ранее самой Норвегией или другими странами - членами шенгенского соглашения.