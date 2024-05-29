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В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну для туристов из России

В Норвегии вступил в силу запрет на въезд в страну для туристов из России Запрет на въезд в Норвегию для российских туристов вступил в силу 29 мая по распоряжению правительства страны, объявившего об этом шаге на прошлой неделе.
Другие страны
29 мая 2024 г. 05:49

Запрет на въезд в Норвегию для российских туристов вступил в силу 29 мая по распоряжению правительства страны, объявившего об этом шаге на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны, включая Финляндию, теперь также невозможны.

Как ранее уточнили в норвежском правительстве, новые правила не будут распространяться на тех россиян, которые едут в Норвегию навестить близких родственников, на обладателей удостоверений приграничного жителя, студенческих и рабочих виз, а также видов на жительство в странах шенгенской зоны. Норвежские пограничники будут иметь право отказать во въезде в страну россиянам с многолетними туристическими визами, выданными ранее самой Норвегией или другими странами - членами шенгенского соглашения.

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