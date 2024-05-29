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США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах

США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах Американские власти считают, что принятие в Грузии закона об иноагентах помешает евроинтеграции республики.
Другие страны
29 мая 2024 г. 01:50
США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах

Американские власти считают, что принятие в Грузии закона об иноагентах помешает евроинтеграции республики.

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на пресс-конференции.

"США осуждают данный шаг", - отметил он.

По словам Миллера, принятия документа отдалило Грузию от пути евроинтеграции. Он подчеркнул, что правящая партия "Грузинская мечта" проигнорировала "евроатлантические устремления грузинского народа".

Руководитель пресс-службы Госдепа обратил внимание, что все эти действия ставят под угрозу отношениям США и Грузии. Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирался ввести визовые ограничения в отношении тех, кто "подрывает демократические процедуры и институты в Грузии".

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