США пригрозили Грузии последствиями из-за закона об иноагентах

Американские власти считают, что принятие в Грузии закона об иноагентах помешает евроинтеграции республики.

Американские власти считают, что принятие в Грузии закона об иноагентах помешает евроинтеграции республики.

Как передает Report , об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на пресс-конференции.

"США осуждают данный шаг", - отметил он.

По словам Миллера, принятия документа отдалило Грузию от пути евроинтеграции. Он подчеркнул, что правящая партия "Грузинская мечта" проигнорировала "евроатлантические устремления грузинского народа".

Руководитель пресс-службы Госдепа обратил внимание, что все эти действия ставят под угрозу отношениям США и Грузии. Он напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен собирался ввести визовые ограничения в отношении тех, кто "подрывает демократические процедуры и институты в Грузии".