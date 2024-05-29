Замглавы Минфина США обсудит с властями ФРГ санкции и использование активов РФ

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо посетит Берлин 30-31 мая, он обсудит с властями ФРГ помощь Киеву, санкции против РФ и использование в интересах Украины замороженных российских активов.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо посетит Берлин 30-31 мая, он обсудит с властями ФРГ помощь Киеву, санкции против РФ и использование в интересах Украины замороженных российских активов.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Минфина США.

Адейемо встретится с вице-канцлером ФРГ, министром по делам экономики и защиты климата Робертом Хабеком, представителями внешнеполитического ведомства страны, а также ее ведущими предпринимателями. В ходе встречи он обсудит с властями Германии "дальнейшее ужесточение санкций против военно-промышленного комплекса России, продолжение важнейшей экономической и военной помощи Украине и многосторонние усилия по использованию в интересах Украины замороженных российских активов".