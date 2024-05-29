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НАТО попросили Зеленского не давить на альянс с вопросом о вступлении Украины

НАТО попросили Зеленского не давить на альянс с вопросом о вступлении Украины Несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, опасаясь обострения отношений с Россией.
Другие страны
29 мая 2024 г. 04:22
НАТО попросили Зеленского не давить на альянс с вопросом о вступлении Украины

Несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, опасаясь обострения отношений с Россией.

Как передает Report, об этом пишет британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на источники в Вашингтоне и Брюсселе.

Издание указывает, что президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать дополнительное давление на страны, выступающие за скорейшее расширение альянса, перед июльским саммитом НАТО. Сообщается, что Великобритания, Литва и Франция настаивают на том, чтобы его итоговый документ включал слово "приглашение", которое должны быть адресовано Киеву.

По данным The Daily Telegraph, хотя на саммите и не планируется устанавливать срок для вступления Украины в состав альянса, Киеву будут предложен некий маршрут к достижению этой цели, что призвано подчеркнуть сохраняющуюся поддержку этой инициативы.

"Это не приглашение, но это лучшее из того, что можно предложить", - заявил изданию информированный дипломат.

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Версия на азербайджанском языке NATO ölkələri Ukraynanın alyansa daxil olma prosedurunun sürətləndirilməsinə qarşıdır

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