НАТО попросили Зеленского не давить на альянс с вопросом о вступлении Украины

Несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, опасаясь обострения отношений с Россией.
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Издание указывает, что президента Украины Владимира Зеленского попросили не оказывать дополнительное давление на страны, выступающие за скорейшее расширение альянса, перед июльским саммитом НАТО. Сообщается, что Великобритания, Литва и Франция настаивают на том, чтобы его итоговый документ включал слово "приглашение", которое должны быть адресовано Киеву.
По данным The Daily Telegraph, хотя на саммите и не планируется устанавливать срок для вступления Украины в состав альянса, Киеву будут предложен некий маршрут к достижению этой цели, что призвано подчеркнуть сохраняющуюся поддержку этой инициативы.
"Это не приглашение, но это лучшее из того, что можно предложить", - заявил изданию информированный дипломат.