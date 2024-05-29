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В столице Пакистана второй день подряд идет операция по тушению лесного пожара

В столице Пакистана второй день подряд идет операция по тушению лесного пожара Крупномасштабная операция по тушению пожара в национальном парке Маргалла-Хиллс в столице Пакистана Исламабаде продолжается второй день подряд.
Другие страны
29 мая 2024 г. 00:19
В столице Пакистана второй день подряд идет операция по тушению лесного пожара

Крупномасштабная операция по тушению пожара в национальном парке Маргалла-Хиллс в столице Пакистана Исламабаде продолжается второй день подряд.

Как передает Report, об этом сообщает газета The News со ссылкой на столичное Управление капитального развития (CDA).

По данным управления, авиационные эскадрильи и вертолеты пакистанской армии прилагают дополнительные усилия для предотвращения дальнейшего распространения пожара.

По сообщению CDA, возгорание возникло в районе пешеходной трассы 3 и позже распространилось до трассы 5. В операции по тушению участвовали более 65 пожарных, а также 6 авиационных эскадрилий и вертолетов армии Пакистана, им удалось потушить пожар на трассе 3.

Причины инцидента пока неизвестны. Информация о пострадавших в результате пожара не приводится.

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