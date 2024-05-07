Свыше 60% американцев недовольны экономическим курсом президента США

Уверенность американцев в правильности экономического курса президента США упала до минимума с 2001 года.

Уверенность американцев в правильности экономического курса президента США упала до минимума с 2001 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической службой Gallup.

Опрос показал, что лишь 38% американцев уверены в правильности того, что Джо Байден делает для экономики страны. В то же время о бывшем президенте Дональде Трампе то же самое заявляют уже 46% респондентов. Лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе США пользуются поддержкой 38% и 36% опрошенных американцев соответственно. Низким оказался также уровень одобрения деятельности главы Совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла (39%).

При этом авторы исследования отмечают, что респонденты, состоящие в Демократической партии, традиционно одобряют экономический курс Байдена и демократов, в то время как республиканцы поддерживают Трампа и иных политиков из своей партии. В то же время большинство беспартийных американцев, участвовавших в опросе, склоняются к поддержке Трампа.

Рейтинг одобрения экономического курса Байдена может быть крайне показательным в контексте грядущих выборов в США не только потому, что поддержка его экономической политики упала до рекордного минимума, но и потому, что независимые, не состоящие ни в одной партии американцы доверяют его оппоненту Трампу гораздо больше, отмечается в докладе Gallup.