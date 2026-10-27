В Сингапуре назвали новый сорт орхидеи в честь канцлера Германии
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- 27 октября, 2026
- 11:44
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В Сингапуре новый сорт орхидеи назвали в честь канцлера Германии Фридриха Мерца.
Как передает Report со ссылкой на Spiegel, орхидея получила название "Ванда Фридрих Мерц".
"Для меня это большая честь", - сказал 70-летний Мерц, который принял участие в церемонии презентации растения в здании парламента Сингапура.
Орхидея имеет многочисленные пурпурно-коричневые цветы и пышные зеленые листья.
Орхидея является национальным цветком Сингапура. Существует традиция чествовать высокопоставленных гостей, называя в их честь недавно выведенные орхидеи. Традицию принято отсчитывать с 1956 года, когда первую орхидею посвятили жене губернатора Сингапура Энн Блэк.
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