В Сингапуре назвали новый сорт орхидеи в честь канцлера Германии

В Сингапуре новый сорт орхидеи назвали в честь канцлера Германии Фридриха Мерца.

Как передает Report со ссылкой на Spiegel, орхидея получила название "Ванда Фридрих Мерц".

"Для меня это большая честь", - сказал 70-летний Мерц, который принял участие в церемонии презентации растения в здании парламента Сингапура.

Орхидея имеет многочисленные пурпурно-коричневые цветы и пышные зеленые листья.

Орхидея является национальным цветком Сингапура. Существует традиция чествовать высокопоставленных гостей, называя в их честь недавно выведенные орхидеи. Традицию принято отсчитывать с 1956 года, когда первую орхидею посвятили жене губернатора Сингапура Энн Блэк.