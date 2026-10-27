Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумаги

    Милли Меджлис
    • 27 октября, 2026
    • 11:45
    ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумаги

    Милли Меджлис в третьем чтении принял поправки, позволяющие направлять долговые требования на ценные бумаги.

    Как передает Report, соответствующий законопроект о внесении изменений в законы "Об исполнении" и "О рынке ценных бумаг" обсужден на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    Согласно документу, в закон "Об исполнении" добавляется новая статья 46-1 "Обращение требования на ценные бумаги должника".

    Новая статья определяет механизм обращения требования как на документарную ценную бумагу, обнаруженную у самого должника, так и на бездокументарную ценную бумагу, зарегистрированную на имя должника, а также на документарную ценную бумагу, хранящуюся в центральном депозитарии.

    Согласно проекту, меры по запросу сведений о ценных бумагах должника, наложению на них ареста и обращению требования на эти ценные бумаги организуются через информационную систему "Электронное исполнение". Законопроектом также предусмотрено внесение соответствующих согласующих изменений в закон "О рынке ценных бумаг".

    После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в окончательном чтении.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Ценные бумаги
    Milli Məclis borc tələbinin qiymətli kağızlara yönəldilməsini III oxunuşda qəbul edib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:51
    В Азербайджане рост числа платежных карт на фоне лимитов на Card to Card ускорился вдвое
    Финансы
    11:45
    ММ утвердил поправки о направлении долговых требований на ценные бумаги
    Милли Меджлис
    11:44
    В Сингапуре назвали новый сорт орхидеи в честь канцлера Германии
    Это интересно
    11:37
    Грузия депортировала 98 иностранцев, включая граждан Азербайджана
    В регионе
    11:31
    Азербайджан поддерживает кандидатуру госминистра ОАЭ на пост генсека ООН
    Внешняя политика
    11:28
    Зуев: Контртеррористическое управление ООН укрепит партнерство с Азербайджаном
    Внешняя политика
    11:27
    ИСЕСКО: Азербайджан оказывает поддержку в восстановлении более 100 школ в Сирии
    Внешняя политика
    11:23
    В Азербайджане объем проблемных кредитов за год вырос на 42,8%
    Финансы
    11:23
    ММ утвердил регулирование режима работы и отдыха экипажей коммерческой авиации
    Милли Меджлис
    Лента новостей