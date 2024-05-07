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Путин поручил ушедшему в отставку Кабмину работать до назначения нового состава

Путин поручил ушедшему в отставку Кабмину работать до назначения нового состава Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сложившее полномочия правительство РФ должно продолжать работу до формирования нового кабинета министров.
Другие страны
7 мая 2024 г. 14:52
Путин поручил ушедшему в отставку Кабмину работать до назначения нового состава

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому сложившее полномочия правительство РФ должно продолжать работу до формирования нового кабинета министров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В связи со сложением правительством РФ своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю правительству РФ продолжать действовать до сформирования нового правительства РФ", - говорится в указе.

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