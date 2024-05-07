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Пашинян: Ереван не будет спрашивать разрешения на развитие отношений с ЕС

Пашинян: Ереван не будет спрашивать разрешения на развитие отношений с ЕС Ереван принимает самостоятельные решения и не должен спрашивать разрешения на развитие отношений с кем бы то ни было, в частности с ЕС.
Другие страны
7 мая 2024 г. 14:48
Пашинян: Ереван не будет спрашивать разрешения на развитие отношений с ЕС

Ереван принимает самостоятельные решения и не должен спрашивать разрешения на развитие отношений с кем бы то ни было, в частности с ЕС.

Как передает Report, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции.

"Нас не спрашивают, когда развивают отношения, даже если это делается за счет наших интересов. Мы готовы советоваться, обсуждать, вести диалог, но не просить разрешения о том, с кем развивать отношения. Мы независимое государство и будем строить отношения исходя из этого", - сказал Пашинян.

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Версия на английском языке Pashinyan: Yerevan won’t ask permission to develop relations with EU

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