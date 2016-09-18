В Дейр-эз-Зоре сбит сирийский военный самолет, пилот погиб

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Самолет сирийской армии был сбит в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке страны, пилот погиб.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что инцидент произошел во время "операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ)".

Накануне в районе аэродрома Дейр-эз-Зора 62 сирийских солдата стали жертвами авиаударов коалиции во главе с США. Пентагон заявил, что действовал ненамеренно и считал, что наносит удар по позициям ИГ.