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    В Дейр-эз-Зоре сбит сирийский военный самолет, пилот погиб

    Инцидент произошел во время операции против боевиков Исламского государства

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Самолет сирийской армии был сбит в Дейр-эз-Зоре на северо-востоке страны, пилот погиб.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.

    Отмечается, что инцидент произошел во время "операции против боевиков "Исламского государства" (ИГ)".

    Накануне в районе аэродрома Дейр-эз-Зора 62 сирийских солдата стали жертвами авиаударов коалиции во главе с США. Пентагон заявил, что действовал ненамеренно и считал, что наносит удар по позициям ИГ.

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