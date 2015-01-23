В Давосе Меркель сделала Путину выгодное предложение

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Давосе с 21 по 24 января проходит экономический форум. Одним из важных обсуждаемых вопросов было завершение войны в Украине. В частности, канцлер Германии предлагала России выгодное экономическое предложение взамен на спокойствие в Украине. Об этом сообщает Report со ссылкой на немецкий Suddeutsche Zeitung.

В своей речи Меркель выдвинула новое предложение для Путина. Она согласна пойти на переговоры с Евразийским экономическим союзом, чтобы сделать зону свободной торговли между ЕС и ЕврАзЭс. Она подчеркнула, что все страны-союзники готовы к такому изменению. Также она поддерживает создание "моста" между противостоящими странами.

Главным условием Меркель к началу переговоров является мирная ситуация в Украине. После выступления канцлера Германии свою речь начал вице-канцлер Зигмар Габриел. Он рассуждал о предложениях и возможностях, которые можно будет дать России после окончания войны. Первым предложением и будет дискуссия о создании свободной торговли.