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В Дании из-за штамма «омикрон» коронавируса погибли 18 человек

В Дании из-за штамма «омикрон» коронавируса погибли 18 человек В Дании, после заражения штаммом коронавируса «омикрон», от COVID-19 скончались 18 человек.
Другие страны
4 января 2022 г. 19:59
В Дании из-за штамма «омикрон» коронавируса погибли 18 человек

В Дании, после заражения штаммом коронавируса «омикрон», от COVID-19 скончались 18 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TV2.

«Зарегистрировано 18 летальных исходов у людей, зараженных штаммом «омикрон», — указано в сообщении датского Института сывороток.

В сообщении также отмечается, что 18 смертей в связи со штаммом «омикрон» были зарегистрированы среди 56 тыс заражений в течение 30 дней. «Омикрон» был замечен в Дании в конце ноября, на данный момент он является доминирующим штаммом коронавируса в стране - до 90% всех положительных тестов.

При этом, число госпитализаций в Дании после того, как «омикрон» стал доминирующим штаммом, значительно снизилось.

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