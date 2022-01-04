В Дании из-за штамма «омикрон» коронавируса погибли 18 человек

В Дании, после заражения штаммом коронавируса «омикрон», от COVID-19 скончались 18 человек.
«Зарегистрировано 18 летальных исходов у людей, зараженных штаммом «омикрон», — указано в сообщении датского Института сывороток.
В сообщении также отмечается, что 18 смертей в связи со штаммом «омикрон» были зарегистрированы среди 56 тыс заражений в течение 30 дней. «Омикрон» был замечен в Дании в конце ноября, на данный момент он является доминирующим штаммом коронавируса в стране - до 90% всех положительных тестов.
При этом, число госпитализаций в Дании после того, как «омикрон» стал доминирующим штаммом, значительно снизилось.