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В Индии загорелся автобус с паломниками, 9 человек погибли

В Индии загорелся автобус с паломниками, 9 человек погибли В Индии загорелся автобус с паломниками, в результате чего 9 человек погибли.
Другие страны
18 мая 2024 г. 12:09
В Индии загорелся автобус с паломниками, 9 человек погибли

В Индии загорелся автобус с паломниками, в результате чего 9 человек погибли.

Как передает Report, об этом сообщило агентство PTI.

По словам инспектора местной дорожной полиции, 9 человек погибли в результате аварии, 15 получили ранения и были госпитализированы, состояние раненых стабильно.

По официальным данным, автобус загорелся на скоростной автомагистрали в штате Харьяна в северной части страны в ночь на 18 мая. Верующие возвращались на нем из паломничества. В автобусе находились более 60 человек, включая женщин и детей.

О возгорании водителя предупредил следовавший за автобусом мотоциклист. После остановки автобуса местные жители попытались потушить пожар и спасти людей. Пожарные прибыли, когда автобус уже полностью сгорел.

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