В Бишкеке милиция взяла под охрану общежития с иностранцами

Сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана после беспорядков в столице взяли под усиленную охрану общежития, где проживают иностранные студенты.

Сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана после беспорядков в столице взяли под усиленную охрану общежития, где проживают иностранные студенты.

Как передает Report, об этом сообщили в Главном управлении внутренними делами (ГУВД) Бишкека.

Было отмечено, что правоохранительные органы кыргызской столицы полностью контролируют ситуацию и не допустят разрастания беспорядков.

"Общежития, в которых проживают иностранные студенты, взяты под усиленную охрану", - сказал представитель ведомства.

13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека, где живут иностранцы, в частности уроженцы Пакистана и Индии, произошла драка с их участием. Во время беспорядков были избиты несколько местных жителей. По информации местных СМИ, в пятницу вечером у хостела собрались сотни мужчин, которые "захотели разобраться с иностранцами". На место прибыли усиленные наряды милиции, есть задержанные. По информации Минздрава, пострадали 29 человек.