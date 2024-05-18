Президент Украины пригласил Китай на мирную конференцию в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в июне.

Как передает Report со ссылкой RTL, об этом глава украинского государства заявил в интервью AFP.

"Я бы хотел, чтобы Китай участвовал в саммите мира", - сказал Зеленский, добавив, что Пекин и другие мировые игроки "имеют влияние на Россию".

"Китайские лидеры живут с ощущением, что если Россия проиграет войну, то это не поражение для России, а победа для Соединенных Штатов. Поэтому для них это не победа Украины и не поражение России, это победа Запада. И они хотят найти баланс между этими двумя понятиями", - добавил Зеленский.

Отметим, что Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн.