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В США 7 человек погибли из-за сильного шторма

В США 7 человек погибли из-за сильного шторма Семь человек погибли в городе Хьюстон американского штата Техас и близлежащих округах после сильного шторма.
Другие страны
18 мая 2024 г. 11:17
В США 7 человек погибли из-за сильного шторма

Семь человек погибли в городе Хьюстон американского штата Техас и близлежащих округах после сильного шторма.

Как передает Report, об этом сообщает NBC News со ссылкой на местные власти.

По словам местного шерифа, сильный ветер повалил линии электропередачи и деревья, а также обрушил кирпичные стены. Трое погибли в округе Харрис, а четверо - в Хьюстоне.

В регионе был зафиксирован торнадо со скоростью 110 миль в час, наблюдался ветер, максимальная скорость которого достигала 100 миль в час, сообщила Национальная метеорологическая служба.

"Такого ветра мы не видели в округе Харрис со времен урагана Алисия в 1983 году", - заявила на пресс-конференции судья округа Харрис Лина Идальго.

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