Минздрав Кыргызстана сообщил о 29 пострадавших в результате массовой драки в Бишкеке

За медицинской помощью после ночных беспорядков в Бишкеке обратились 29 человек.

За медицинской помощью после массовой драки в Бишкеке в ночь на 18 мая обратились 29 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Минздрава Кыргызстана.

"В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный Госпиталь, остальным была оказана помощь на месте", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, на утро 18 мая в больнице находились два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Состояние больных оценивается как относительно удовлетворительное.

13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека, где живут иностранцы, произошла драка с их участием. Во время беспорядков были избиты несколько местных жителей. По информации местных СМИ, в пятницу вечером у хостела собрались сотни мужчин, которые "захотели разобраться с иностранцами". На место прибыли усиленные наряды милиции, есть задержанные.