Танкер под флагом Панамы поврежден в результате ракетного удара у берегов Йемена

Танкер под флагом Панамы поврежден в результате ракетного удара у берегов Йемена.

Танкер под флагом Панамы поврежден в результате ракетного удара у берегов Йемена.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности.

По информации, нефтяной танкер, следующий под флагом Панамы, получил повреждения в результате ракетного удара в 10 морских милях к юго-западу от йеменского порта Моха. Ambrey также сообщает о пожаре на борту судна.

Ранее, в ночь на субботу Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно в Красном море в 75 морских милях к северо-западу от йеменского портового города Ходейда.