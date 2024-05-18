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Военные США прибыли в Кишинев для проведения учений Peace Shield

Военные США прибыли в Кишинев для проведения учений Peace Shield Американские военные приземлились на транспортном самолете C-17 в аэропорту Кишинева для проведения совместных учений Peace Shield в Молдове.
Другие страны
18 мая 2024 г. 12:07
Военные США прибыли в Кишинев для проведения учений Peace Shield

Американские военные приземлились на транспортном самолете C-17 в аэропорту Кишинева для проведения совместных учений Peace Shield в Молдове.

Как передает Report, об этом сообщает посольство США в Молдове на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

"Тридцать пять военнослужащих из состава гвардии Северной Каролины и ВВС США в Европе в сотрудничестве с министерствами Республики Молдова будут отрабатывать тактики реагирования, необходимые для обеспечения безопасности граждан Молдовы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Кроме того, на самолете была доставлена партия медицинского оборудования, которая будет передана министерству обороны республики в качестве помощи.

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