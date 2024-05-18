Экоактивисты устроили акцию протеста и заблокировали аэропорт Мюнхена

Экоактивисты радикального движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) проникли на летное поле Мюнхенского аэропорта, устроив там очередную акцию протеста.

Экоактивисты радикального движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) проникли на летное поле Мюнхенского аэропорта, устроив там очередную акцию протеста.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство DPA.

Сообщается, что в результате акции воздушную гавань пришлось ненадолго закрыть.

"Аэропорт закрыт по соображениям безопасности, потому что климатические активисты приклеили себя к взлетно-посадочной полосе", - заявил представитель аэропорта.

Прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

В настоящее время на месте находятся многочисленные сотрудники правоохранительных органов. Как отметил представитель воздушной гавани, одна из двух взлетно-посадочных полос сейчас открыта, однако ожидаются задержки рейсов.

Экоактивисты провели акцию протеста в один из самых загруженных периодов для аэропорта баварской столицы. Всего с пятницы по воскресенье в нем ожидается около 350 тыс. пассажиров. За это время аэропорт Мюнхена планировал обслужить 2 860 рейсов.