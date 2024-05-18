В партии Шольца предложили защитить часть воздушного пространства Украины с территории НАТО

Депутаты Бундестага, эксперты в области безопасности Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - партии канцлера Олафа Шольца - считают возможным обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО.

Депутаты Бундестага, эксперты в области безопасности Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - партии канцлера Олафа Шольца - считают возможным обеспечить защиту части воздушного пространства Украины с территории стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью Der Spiegel заявил военный эксперт СДПГ, член комитета Бундестага по обороне Джо Вайнгартен.

"В нынешней военной ситуации я считаю необходимым и ответственным разместить германские зенитно-ракетные войска на территории НАТО на границе с Украиной для защиты воздушного пространства над Западной Украиной, например с помощью систем Patriot", - сказал он.

По его мнению поставок ПВО и боеприпасов в прифронтовые зоны недостаточны.

Вайнгартен подчеркнул, что для этого не нужно размещать западные войска в Украине. Системы противовоздушной обороны на границе стран НАТО с Украиной могут действовать далеко в воздушном пространстве Украины. Таким образом, комплексы Patriot будут иметь дальность действия до 100 км. Решающим фактором, по его мнению, является готовность западных соседей Украины к сотрудничеству.