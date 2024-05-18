Армия Израиля сообщила о гибели военнослужащего в боях на севере сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще одного военнослужащего в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще одного военнослужащего в ходе боевых действий против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По информации армейской пресс-службы, 20-летний сержант Бен Авишай, служивший в парашютно-десантной бригаде, погиб в бою на севере сектора Газа. Он стал 280-м погибшим солдатом с момента начала сухопутного наступления ЦАХАЛ в секторе Газа. Общее число павших израильских военных за время нового витка палестино-израильского конфликта достигло уже 628.