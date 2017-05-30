В Дагестане прошла внезапная проверка подразделений антитеррора ЮВО России

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Внезапная проверка подразделений антитеррора Южного военного округа России проведена в Дагестане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня по тревоге были подняты подразделения антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в республике Дагестан. В мероприятиях внезапной проверки задействовано около 100 военнослужащих и пять единиц боевой техники", - заявил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Он добавил, что военные отработали действия по блокированию условного противника, проникшего в военные городки в Буйнакске и поселке Герей-Авлак с целью захвата склада боеприпасов и парка боевых машин.