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    В Чили неизвестные подожгли три христианские церкви

    В правительстве страны осудили произошедшее© Autokam.ru

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники подожгли две католические и одну протестантскую церкви на юге Чили.

    Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Biobio.

    В правительстве страны уже осудили произошедшее и заявили, что виновные в поджогах будут наказаны.

    В настоящее время по факту происшествий проводится проверка, правоохранители полагают, что поджигателями могут оказаться представители народности мапуче, призывающие власти страны вернуть им землю их предков.

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