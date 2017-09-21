В Чили неизвестные подожгли три христианские церкви

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Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестные злоумышленники подожгли две католические и одну протестантскую церкви на юге Чили.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Biobio.

В правительстве страны уже осудили произошедшее и заявили, что виновные в поджогах будут наказаны.

В настоящее время по факту происшествий проводится проверка, правоохранители полагают, что поджигателями могут оказаться представители народности мапуче, призывающие власти страны вернуть им землю их предков.