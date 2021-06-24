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В Чехии 45 тыс. семей остались без света из-за ливней

В Чехии 45 тыс. семей остались без света из-за ливней Около 45 тыс. семей остались в четверг в Чехии без света из-за ливней, местами переходящих в дожди с грозой
Другие страны
24 июня 2021 г. 11:15
В Чехии 45 тыс. семей остались без света из-за ливней

Около 45 тыс. семей остались в четверг в Чехии без света из-за ливней, местами переходящих в дожди с грозой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Бригады электриков ведут работы по устранению неполадок на 55 участках ЛЭП. Наиболее сложная ситуация с поставками электричества на данный момент наблюдается в Центральной и Южной Чехии.

Бригады ремонтников при помощи пожарных устраняют завалы из деревьев, поваленных порывами шквального ветра. Вызванные непогодой трудности стали причиной сбоев в работе национальной железной дороги. Более чем на 20 ее участках ограничено движение поездов. Ливни привели к резкому повышению уровня воды в реках. В некоторых местах возникла угроза наводнений.

В Чехии ливни и грозовые дожди начались в понедельник. Согласно прогнозам метеорологов, перемену погоды в республике следует ожидать в предстоящие выходные дни.

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Версия на азербайджанском языке Leysan Çexiyada 45 min ailəni işıqsız qoyub

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