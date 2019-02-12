В частном доме в Техасе убили не менее пяти человек - ВИДЕО

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек убиты в частном доме в округе Полк на юго-востоке американского штата Техас.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция штата.

По данным полиции, информация о массовом убийстве поступила в 10.32 по местному времени. Прибывшие на место сотрудники полиции подтвердили, что несколько человек были убиты огнестрельным оружием.

"На данный момент мы подтверждаем смерть пяти человек в частном доме", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Вместе с тем отмечается, что "ситуация остается нестабильной", что затрудняет получение дополнительной информации. Полиция ведет расследование инцидента.