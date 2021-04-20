О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Чаде создан переходный военный совет

В Чаде создан переходный военный совет Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы страны "до дальнейшего распоряжения".
Другие страны
20 апреля 2021 г. 16:25
В Чаде создан переходный военный совет

Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Al Wihda.

Совет возглавил генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби. В скором времени военные должны обнародовать "хартию переходного периода".

В связи с кончиной президента в Чаде был объявлен двухнедельный национальный траур. На всей территории установлен комендантский час - с 18.00 до 5.00.

Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы страны "до дальнейшего распоряжения".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Öldürülən Çad prezidentini oğlu əvəz etdi

Новости партнеров

Самое важное

Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
20 апреля 2021 г. 11:31
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"
19 апреля 2021 г. 15:39
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
19 апреля 2021 г. 15:16
В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
19 апреля 2021 г. 13:59
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
19 апреля 2021 г. 13:32
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
19 апреля 2021 г. 12:45
Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
ФотоСкончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
19 апреля 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi