В Чаде создан переходный военный совет

Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы страны "до дальнейшего распоряжения".

Переходный военный совет учрежден в Чаде после кончины президента Идриса Деби, сын экс-лидера Махамат назначен его председателем. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Al Wihda.

Совет возглавил генерал-лейтенант Махамат Идрисс Деби. В скором времени военные должны обнародовать "хартию переходного периода".

В связи с кончиной президента в Чаде был объявлен двухнедельный национальный траур. На всей территории установлен комендантский час - с 18.00 до 5.00.

Также военные решили закрыть сухопутные и воздушные границы страны "до дальнейшего распоряжения".