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Президент Чада умер от полученных на передовой ранений

Президент Чада умер от полученных на передовой ранений он был в шестой раз утвержден на посту главы государства после подведения итогов прошедших 11 апреля выборов
Другие страны
20 апреля 2021 г. 15:11
Президент Чада умер от полученных на передовой ранений

Президент Чада Идрисс Деби Итно умер от ранений, полученных им во время боевых действий против повстанцев, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Президент и верховный главнокомандующий Идрисс Деби Итно только что скончался", - заявил в эфире гостелевидения Чада официальный представитель армии полковник Азема Бермандоа.

По его словам, глава государства получил смертельное ранение в ходе боевых действий в минувшие выходные дни, когда лично руководил операцией по уничтожению отрядов повстанцев к северу от столицы страны Нджамены.

Ранее во вторник независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года корпусный генерал Идрисс Деби Итно победил на состоявшихся в стране 11 апреля президентских выбора, переизбравшись на шестой срок.

Вооруженные отряды повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT) вышли со своих баз в Ливии и вторглись в день выборов 11 апреля на территорию Чада в районе Зуарке.

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