В центре Парижа загорелся отель Ritz

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Здание отеля Ritz в центре Парижа охвачено пожаром, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации, возгорание произошло рано утром, пламенем охвачен последний этаж гостиницы, которая сейчас закрыта на капитальный ремонт. К месту происшествия стянуты мощные силы пожарно-спасательной службы. Данными о жертвах или пострадавших в префектуре полиции Парижа пока не располагают.

Гостиница Ritz на Вандомской площади была открыта в 1898 году и считается одной из самых роскошных в мире. Отель принадлежит известному египетскому предпринимателю Мохаммеду аль-Файеду. В 2012 году здание гостиницы было закрыто на капитальную реконструкцию.