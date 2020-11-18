В центре Берлина проходит акция протеста

В Twitter появились сообщения о временном задержании первых участников

Акция протестующих против COVID-ограничений в центре Берлина согласована, правительственный квартал перекрыт. Как передает Report, об этом РИА Новости сообщили в полиции.

"Подтверждаем, что акция у Бранденбургских ворот согласована и легальна", - заявили в полиции, отказавшись назвать примерное число собравшихся.

Люди активно прибывают к месту акции. В Twitter появились сообщения о временном задержании первых участников, однако в полиции РИА Новости заявили, что не могут пока подтвердить этой информации.

Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия Минздрава Германии в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.