В CENTCOM сообщили об уничтожении двух БПЛА хуситов

Американские военные уничтожили два БПЛА, запущенных с территории Йемена мятежниками-хуситами движения "Ансар Аллах".
Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Центральное командование ВС США и корабль коалиции успешно атаковали и уничтожили два БПЛА, запущенных с территории Йемена, контролируемой хуситами", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).
Уточняется, что хуситы выпустили одну баллистическую ракету в сторону корабля США Laboon в Красном море. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.
После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.
В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.
March 12 Red Sea Update
Between 2:00 a.m. and 4:30 a.m. (Sanaa time) on March 12, Iranian-backed Houthi terrorists fired one close-range ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward USS Laboon in the Red Sea. The missile did not impact the vessel and there were… pic.twitter.com/j5zbl159EG