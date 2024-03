В CENTCOM сообщили об уничтожении двух БПЛА хуситов

Американские военные уничтожили два БПЛА, запущенных с территории Йемена мятежниками-хуситами движения "Ансар Аллах".

Как передает Report , об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Центральное командование ВС США и корабль коалиции успешно атаковали и уничтожили два БПЛА, запущенных с территории Йемена, контролируемой хуситами", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).

Уточняется, что хуситы выпустили одну баллистическую ракету в сторону корабля США Laboon в Красном море. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.