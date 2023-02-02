В ЦАР задержали сотрудников DHL по делу о покушении на главу Русского дома

Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL подтвердил задержание полицией Центрально-Африканской Республики (ЦАР) четырех сотрудников компании по делу о взрыве посылки, в результате которого пострадал глава Русского дома Дмитрий Сытый.

Германский концерн экспресс-доставки грузов и документов DHL подтвердил задержание полицией Центрально-Африканской Республики (ЦАР) четырех сотрудников компании по делу о взрыве посылки, в результате которого пострадал глава Русского дома Дмитрий Сытый.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС представитель компании.

"После инцидента, связанного с доставкой груза на нашу станцию техобслуживания в Банги (Центрально-Африканская Республика), 16 декабря 2022 года мы можем подтвердить, что местные власти задержали четырех сотрудников DHL", - отметила она. "Мы полностью сотрудничаем с местными властями", - добавила собеседница агентства, подчеркнув, что "DHL осуждает любые формы насилия и незаконное использование своей сети".