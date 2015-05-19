В Бурунди обстреляно представительство ЕС

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Здание представительства ЕС в Бурунди во вторник было обстреляно. Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters. Других подробностей инцидента не приводится.

Ранее во вторник в столице Бурунди Бужумбуре возобновились беспорядки, вызванные решением президента Пьера Нкурунзизы идти на третий срок. Протестующие забросали полицейских камнями, а правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. По данным Reuters, не менее восьми человек были арестованы.

Ранее в беспорядках погибли не менее 20 человек.